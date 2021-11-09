饗賓餐旅集團旗下「真珠台灣家味」與「饗泰多」同步進駐永和比漾廣場，歡慶開幕「真珠」和「饗泰多」除各推出開幕三重優惠外，更聯合姊妹品牌「開飯川食堂」推出「開飯、饗泰多、真珠比漾好饗吃護照」，即日起至以上三個品牌永和店內用消費，即發送護照並集點，集滿三個品牌後，即送「500元抵用券」。

真珠台灣家味首度插旗新北巿，「真珠永和店」占地76坪座位數共98個，室裝以80年代的家為核心，經典台味元素貫穿全場，融合現代摩登風格，打造在家吃飯的溫暖氛圍。慶祝首家分店開幕，特推出季節限定「熱騰鮮香 黑金引味」系列新菜，以20年高家黑金老菜脯燉煮的「老菜脯蛤蜊雞湯」鮮美香醇、北港黑麻油入菜的「黑麻油燒酒蝦」是補冬首選、鹹香中有著柴燒黑糖香甜味的「黑糖三杯雞」、嚴選台灣在地食材的「醬油煎澎湖冰卷」、再來份「黃金烏魚子炒飯」，海陸鮮味，道道經典，道道迷人。

開幕期間特推出優惠三重送：第一重，尋找真珠回家吃飯， 11/21前用餐者姓名任一字與「真」、「珠」同音，全桌餐費85折；第二重，打卡好評請你呷涼， 12/31前於FB/IG公開打卡或Google評論5顆星送紅茶或烏梅汁乙杯；第三重，下次再來！即日起在真珠永和店、開飯永和店、饗泰多永和店、小福利中和店內用或外帶消費即送梅干紅燒肉丸或香酥紅糟肉抵用券，送完為止。

榮獲泰國官方「泰精選」認證的「饗泰多」，於新北比漾廣場甫開幕的「永和店」是第八家分店，占地70坪，座位數共96個，融合傳統與現代的繽紛泰式都會室裝風格，饗泰多品牌精神代表俏皮小象哥穿梭其中，堪稱是享用饗泰多經典料理的最佳佐餐夥伴，總讓人在用餐時不禁會心一笑。開幕期間特推出優惠三重送：第一重， 11/21前打卡就送「咔滋椒麻雞」、第二重， 12/30前Google評論「饗泰多永和店」5顆星送「摩摩喳喳」、第三重， 12/5前內外或外帶外送消費滿千送「明星菜99元優惠券」。除了優惠三重送外，更推出永和店限定好康，即日起至11/21 外帶外送單筆滿千送大火爆炒香辣迷人的「扒飯打拋豬」乙份。

饗賓餐旅總經理陳毅航表示，因疫情影響，台灣內需服務產業受到有史以來最大的衝擊，而餐飲業更是海嘯第一排，經過這幾個月來饗賓團隊的同心協力以及廣大客戶的支持，10月份4.1億元的業績已恢復到接近疫情前水準，隨著疫情趨緩，後巿營運可期。繼開飯之後，真珠和饗泰多同時進駐永和比漾廣場，三個品牌聯手相信未來一定能創造突破億元的業績。今年底饗賓將於竹北再展五家分店，期待全力揮別疫情陰霾，再造佳績。