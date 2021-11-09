副市長令狐榮達強調，台北市財源較充裕，目前其他各縣市都沒有比照採用同樣的提敘辧法。（陳世宗攝）

台中市代理教師職前年資採計一市兩制！台中市議員林祈烽、施志昌和鄭功進3人為國中小代課教師請命，希望國中小代課教師薪資結構能比照高中職代理教師「具有職前年資或取得較高學歷者，得比照編制內合格專任教師提敘薪級。」的規定，不要出現一市兩制情形。台中市副市長令狐榮達說，中央如有修訂辦法就會比照辦理。

台中市議會教育文化委員會9日進行業務質詢。市議員林祈烽說，台中市2017年起將原國立高中職改隸為市立後，為顧及高中職代理教師的權益，訂立有「台中市立高級中等學校兼任代課及代理教師聘任補充規定」，參考「國立高級中等以下學校與特殊教育學校兼任代課及代理教師聘任實施要點」。

林祈烽指出，市府保留了全市高中職代理教師薪資結構為「具有職前年資或取得較高學歷者，得比照編制內合格專任教師提（改）敘薪級。」的規定，一來對代課或代理教師較有保障，二來這樣的年資採計，對勞方來說是一個合理的薪資結構。

林祈烽說，台中市國中小及公立幼兒園兼任代課及代理教師卻沒有比照高中職代理教師的權益，為什麼國中小代理教師具有職前年資或代理期間經進修取得較高學歷者，不得比照編制內合格專任教師提敘薪級？一樣都是代課或代理教師，會出現有一市兩制的情況？台北市和金門縣是有採計職前年資的，中市是否可比照辦理？

楊振昇表示，當初國立高中職在改隸協商時，只有談到保持國立高中職代理教師的權益，並沒有提到國中小代理教師。副市長令狐榮達強調，台北市的財源較充裕，目前其他各縣市都沒有比照採用同樣的提敘辧法，市府會來研議，中央如有修訂辦法，就會來比照辦理。

林祈烽認為，希望副市長能跟市長回報，與教育局一起研議，雖然台中市財源沒有台北市充足，但不能永遠都跟人家比不好的，請盧市長要正視這個問題，朝向同一個辦法來敘薪。