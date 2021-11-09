中華職棒明星賽夏日盛宴連兩年停辦，聯盟透過官方雜誌《職業棒球》主辦，並結合網路舉行「2021台灣運彩中華職棒人氣球星票選」，邀請球迷透過選票展現對球員的支持，選出心目中的人氣12人。今年票選與往年最大不同為雜誌與網路各佔權重50%，同時修改網路投票規則，從過去每個守備位置可各選1人，改為不分守位一個帳號每天只能選3人，更凸顯每位球迷心目中的最佳人氣球星。

歷經兩個多月的票選活動於11月8日正式截止，感謝球迷朋友熱烈參與，網路票選總計超過30萬人次參與，總票數高達91萬4448票！票數結算後共有８名選手在雜誌與網路皆獲得高票，加權後以滿分姿態居該守位龍頭，王威晨在網路票選獲得6萬589票，榮登新科中華職棒人氣王！前四名總得票數皆超過5萬票，依序為詹子賢、陳傑憲與林靖凱。

「2021台灣運彩中華職棒人氣球星票選」於8日正式截止，票數結算後，由一路領先群雄的王威晨以60589票的得票數成為2021中職人氣王，也是唯一一位網路得票數超過6萬票的選手。人氣爆棚的他，同樣在雜誌票選獲得高票，以滿分的加權分數，成為人氣球星三壘手。

外野手戰況相當膠著，票選期間互有領先，最終由詹子賢獲得55570票為該守位第一名，總得票數則是排名第二，他也在雜誌票選拿到滿分，加權總分100分。陳傑憲在網路票選獲得54387票，總得票數排名第三，加權總分為95.2分。宋晟睿也獲得近4萬票（39 016），總得票數排名第六，加權總分77.7分，成為人氣外野手一員。陳文杰雖獲得39 077高票排名第五，然而加權總分74.4分，以些微差距無法擠進外野手前三名。

林靖凱得到眾多球迷愛戴，在網路及雜誌票選獲得高票，以50686票稱霸二壘手，總得票數排名第四，為獲得超過5萬票的選手之一，分數加權後為滿分。江坤宇同樣獲得球迷高度支持，總得票數36816票排名第七，加權分數滿分，成為人氣游擊手。許基宏則以18440票、100加權總分獲選人氣一壘手；陳家駒則以12323票、加權97.7分，擊敗隊友高宇杰 （11833票、91.9加權總分），成為人氣捕手。人氣指定打擊則由周思齊以11234票、100加權總分所拿下。

投手方面，中繼投手曾峻岳網路票數拉尾盤，最後超車稱王，以28780票、100加權總分，險勝吳俊偉的28509票、93.9加權總分，兩位的網路總得票數也雙雙擠進前十名，可見競爭之激烈。今年有望連霸三冠王的德保拉，兼具實力與魅力，獲得球迷賞識，網路票數26178票、98.2加權總分，領先兩大話題球星江少慶18474票與陳冠宇11488票，成為人氣先發投手。備受矚目的新秀徐若熙則以8482票、46.1積分，排在先發投手第三名。李振昌以25776票、100加權總分，被票選為人氣後援投手。

「2021台灣運彩中華職棒人氣球星票選」分為雜誌票選及網路票選，各佔50%，票選活動至11月8日截止。感謝球迷踴躍參與，網路票選超過30萬總投票人次、票數突破90萬票，雜誌選票總計回收上千張，所有參與投票的球迷朋友都能獲得抽獎資格，網路票選將抽出3名幸運球迷可獲得人氣球星簽名球棒、人氣球星簽名球12名、宏碁能量飲15名。雜誌票選最大獎則是價值22900元的「Dyson Pure Cool 二合一涼風智慧空氣清淨機」乙台，也有機會抽到人氣球星簽名球棒3名、簽名帽12名、簽名球27名等好禮！