造紙大廠正隆(1904)受疫情升溫影響需求及廢紙成本上漲不易轉嫁，2021年第三季歸屬母公司稅後淨利雙位數「雙降」至近7季低點，每股盈餘（EPS）0.7元。不過，累計前三季歸屬母公司稅後淨利31.71億元、每股盈餘2.86元，仍雙創僅次於2018年的同期次高。

正隆董事會通過2021年第三季財報，前三季合併營收329.73億元、年增達14.03％，改寫同期新高。毛利率24.24％、營益率11.15％，低於去年同期26.43％、12.2％，仍創同期次高。歸屬母公司稅後淨利31.71億元、年增達21.15％，每股盈餘2.86元，亦雙創同期次高。

不過，以此推算，正隆第三季合併營收111.41億元，季減3.5％、年增8.57％，仍創同期次高。但毛利率19.11％、營益率6.52％，分創近3年半、近2年半低點。歸屬母公司稅後淨利7.73億元，季減33.03％、年減15.55％，每股盈餘0.7元，雙創近7季低點。

正隆第三季營運明顯轉弱，投顧法人認為，毛利率一舉跌落20％關卡，主因廢紙原料成本高漲，美國及國際廢紙價格均季增達24％，但海內外需求均受疫情影響而放緩，導致成本上漲轉嫁不易，使得營益率及獲利表現均低於市場預期。

展望後市，隨著海內外疫情趨緩，正隆越南平陽造紙廠二期的40萬噸紙板年產能本季將開出，可望增添營運動能，惟投顧法人認為仍需觀察海內外需求復甦狀況。考量第三季財報低於預期，調整今明2年每股盈餘預期，維持「買進」評等、目標價自45元略降至40元。