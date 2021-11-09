造紙大廠正隆(1904)受疫情升溫影響需求及廢紙成本上漲不易轉嫁，2021年第三季歸屬母公司稅後淨利雙位數「雙降」至近7季低點，每股盈餘（EPS）0.7元。不過，累計前三季歸屬母公司稅後淨利31.71億元、每股盈餘2.86元，仍雙創僅次於2018年的同期次高。
正隆董事會通過2021年第三季財報，前三季合併營收329.73億元、年增達14.03％，改寫同期新高。毛利率24.24％、營益率11.15％，低於去年同期26.43％、12.2％，仍創同期次高。歸屬母公司稅後淨利31.71億元、年增達21.15％，每股盈餘2.86元，亦雙創同期次高。
不過，以此推算，正隆第三季合併營收111.41億元，季減3.5％、年增8.57％，仍創同期次高。但毛利率19.11％、營益率6.52％，分創近3年半、近2年半低點。歸屬母公司稅後淨利7.73億元，季減33.03％、年減15.55％，每股盈餘0.7元，雙創近7季低點。
正隆第三季營運明顯轉弱，投顧法人認為，毛利率一舉跌落20％關卡，主因廢紙原料成本高漲，美國及國際廢紙價格均季增達24％，但海內外需求均受疫情影響而放緩，導致成本上漲轉嫁不易，使得營益率及獲利表現均低於市場預期。
展望後市，隨著海內外疫情趨緩，正隆越南平陽造紙廠二期的40萬噸紙板年產能本季將開出，可望增添營運動能，惟投顧法人認為仍需觀察海內外需求復甦狀況。考量第三季財報低於預期，調整今明2年每股盈餘預期，維持「買進」評等、目標價自45元略降至40元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。