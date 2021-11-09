國民黨公投說明會人選 朱立倫：希望都是戰將 15:072021/11/09 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨公投說明會人選 朱立倫：希望都是戰將。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 朱立倫出席世界宗教博物館20周年館慶。（王揚傑攝） 外傳國民黨內對公投說明會人選仍有意見，國民黨主席朱立倫今（9）日表示，我們希望每一位都是優秀的戰將，不管是由提案人領軍，或者是像趙少康董事長和年輕的戰將，我們都是希望能充分的表達意見。 媒體追問朱立倫是否會和顏家見面？朱立倫對此表示「如果有會向大家報告」。 國民黨主張恢復公投綁大選 民進黨團：但丁守中說公投亂大選 朱立倫再下戰帖 邀蔡總統就4議題公開辯論 #朱立倫 #戰將 #公投說明會 #人選 #國民黨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 王美花：CPTPP高標準協定 許多國家提醒我國做好準備 11:032021/11/09 政治 蘇編400多億蓋核四 政院：當年朝小野大 04:102021/11/09 焦點要聞 反萊豬掛勾入CPTPP 陳以信嗆未戰先降 04:102021/11/09 焦點要聞 神主牌變鳥籠？國民黨轟民進黨扼殺公投 12:252021/11/09 政治 民眾黨啟動公投民主戰車 呼籲終結藍綠惡鬥、人民做主 11:362021/11/09 政治 反萊豬公投 農委會：將影響參與CPTPP 12:102021/11/09 財經 遭蘇貞昌嗆「馬講話人聽不懂」 朱立倫斥：惡意攻擊在野黨主席 14:302021/11/09 政治 綠大咖宣講 施正鋒：官大就可胡說八道 04:102021/11/09 焦點要聞 台中林佳龍：沒規畫選六都市長 04:102021/11/09 焦點要聞 侯友宜一句話回應核四公投 媒體人：別掉入民進黨陷阱 11:492021/11/09 政治 「非核家園是大家共識」 林右昌反對重啟核四 14:022021/11/09 政治 政治熱門新聞 兩岸開戰台灣能撐多久？郭正亮語出驚人 - 政治 朱立倫、盧秀燕今晚合體挺顏寬恒宣布參加中二補選 - 政治 遭陸列「台獨頑固份子」對他影響最大 吳子嘉：選舉資金恐被斷光 - 政治 防疫旅館搶光 蘇貞昌承諾：研議放寬2年除籍限制至3年 - 政治 看到這份民調 林濁水發現一件怪事：稀奇 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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