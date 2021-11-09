朱立倫出席世界宗教博物館20周年館慶。（王揚傑攝）

外傳國民黨內對公投說明會人選仍有意見，國民黨主席朱立倫今（9）日表示，我們希望每一位都是優秀的戰將，不管是由提案人領軍，或者是像趙少康董事長和年輕的戰將，我們都是希望能充分的表達意見。

媒體追問朱立倫是否會和顏家見面？朱立倫對此表示「如果有會向大家報告」。