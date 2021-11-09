台灣啤酒英熊職業籃球隊今日宣布第三位洋將Diamond Stone(士東)已來台隔離數天，預計月中出關。士東現年24歲，身高208公分，士東曾在2014年U17世界盃與塞爾提克當家球星塔圖(J.Tatum )聯手為美國隊打下冠軍，更獲選當年最佳陣容。

士東畢業於NCAA傳統名校馬里蘭大學，並於2016年NBA選秀會第40順位被紐奧良鵜鶘隊選中，隨後交易至洛杉磯快艇隊，近年多於NBA發展聯盟G-League及波多黎各聯賽出賽。

士東體型壯碩，以125公斤身材於禁區制霸，為台啤英熊籃下再添穩定基石。台啤英熊球團特別將Diamond Stone中文取名為「士東」，與天母在地士東市場及主場台北市立大學天母校區體育館附近的士東路「撞名」，期待提升士林區在地居民情感連結，也期待士東能發揮「鑽石」級的身手。

士東與第一位洋將籃波的全能鋒線打法截然不同，屬於更為傳統型的中鋒，台啤英熊總經理哈孝遠表示：「本隊在今年決定不啟用亞洲外援名額，因此在三位洋將的選擇上變得更為重要，也期待三位洋將隔離結束後，進到球隊產生出良好的化學效應，也歡迎球迷開幕戰到現場感受比賽氛圍。」