「變更三峽都市計畫（第三次通盤檢討）」案，今通過內政部都市計畫委員會審議，於捷運三鶯線場站周邊規畫道路及廣場，另針對三峽祖師廟等歷史文化資產規畫保存區或歷史風貌特定專用區，農業區內約1公頃的既有建築聚落變更為住宅區，並利用公有土地增加規畫約3.7公頃的公園用地面積。

城鄉發展局局長黃國峰表示，三峽除了既有的三峽老街文化觀光特色，近年在捷運三鶯線等重大建設陸續投入帶動下，都市發展迅速，本次通盤檢討著重於配合地區發展需求重新檢討調整土地使用，例如配合未來捷運三鶯線場站的設立，便利的交通可吸引人口移居，帶動整體地區轉型發展，將場站周邊土地使用及發展作整體性考量，規畫適當的道路以及供人行使用的廣場等空間。

此外，通檢也配合三峽老街豐富的歷史及人文特色，針對三峽祖師廟、歷史文物館眾多歷史文化資產，規畫保存區或歷史風貌特定專用區，突顯地方文化特色，更結合三峽老街觀光產業，帶動地方經濟發展。

另並因應極端氣候的河川治理，配合水利單位辦理三峽河及麻園溪相關整治計畫，檢討河川區範圍，以符合整治計畫的實質需求，減少地區淹水情事，保障民眾生命財產安全；農業區內約1公頃的既有建築聚落變更為住宅區，更利用公有土地增加規畫約3.7公頃的公園用地面積，未來可提供在地居民更多舒適的休閒遊憩空間，營造更優質的都市環境。

對於新北市都委會2014年10月就審議通過「變更三峽都市計畫（第三次通盤檢討）」案，內政部今才通過審議，城鄉局副局長邱信智解釋，因公展期間民眾陳情高達280案，加上涉及三峽河、文化古蹟、公園增設、道路拓寬、農業區規劃及合法聚落變住宅區等眾多議題須討論用地變更，才導致審查花比較多時間。