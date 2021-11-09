後疫情時代餐飲業大爆發，搶人大戰開打，旗下有肉多多火鍋等六大品牌的樂多多集團開出加薪第一槍，宣布明年1月開始正職人員薪資3萬元起跳，調幅達4.5％，加上獎金上看11％，希望扮演領頭羊的角色，為復甦的餐飲業注入更多生機與活力。

因應大量的人力需求，樂多多集團將釋出1200個以上包括行銷企劃、行銷主管、電商主管、9大新品牌主管、儲備幹部、訓練店經副理、儲備店經理、展店店長、區主管的職缺，並訂於11／9台中豐原、11／11高雄與11／26台北舉辦大規模的聯合招募。

先前全台因疫情升三級警戒，許多企業共體時艱響應防疫政策，樂多多集團積極推動外帶買一送一、肉量炸裂等行銷活動，帶動商機，不但在網路上維持高度聲量，門店的運作動能也因為即時轉型，讓同仁的工作權利受到保障。

樂多多集團董事長林少鈞當時宣佈，若集團員工在工作場合中染疫，暫時無法工作，集團將全力協助，每個月提供3萬元薪資，一直到身體康復；如果病情嚴重到影響生計，同樣是每個月給薪3萬元，將動用自己長期每年捐出來的董事長年薪，來照顧因病無法工作的同仁一輩子。

疫情趨緩，樂多多集團照顧員工與廣攬人才的目標不變，林少鈞決定率先拋出明年調薪的議題，正職人員起薪從28700元調高至30000元，加上獎金上看33000元，希望藉一己之力，加速台灣餐飲業重返往日的榮景。

樂多多集團再次啟動原訂5月的展店計畫，深耕有發展潛力的地區，各品牌今年年底前會開出35家直營門店，不僅增加門店數，更著重於品牌覆蓋率。除了拔擢現有的優秀門店同仁，針對因疫情影響到工作生計的餐飲從業人員，樂多多集團更樂於主動提供舞台，歡迎加入這個大家庭一起築夢。