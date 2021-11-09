經濟部技術處看到雲端服務加速數位轉型的趨勢，因此，以科技專案支持工研院、資策會等法人與臺灣機械工業同業公會成立可加速數位轉型服務之智慧機械雲平台，9日更透過機械雲平台與應用軟體服務知名業者臺灣歐特克（Autodesk）簽署合作備忘錄，共同為國內業者提供從設計、製造到管理的雲端整合與進階軟體服務，並引進國外資源投入機械雲平台，加速國內中小企業數位轉型，建置臺灣機械產業完整數位轉型發展網絡，搶攻全球智慧製造商機。

根據國際數據資訊（IDC）Cloud Pulse 2020 企業調查研究顯示，未來五年，企業將透過雲端服務實踐數位轉型。北美和亞太地區有超過40％的企業客戶將在2021年大幅增加其在雲端運算上的支出，營運敏捷靈活的企業逐步將更多的工作負載轉移到雲中。經濟部技術處處長邱求慧表示，經濟部技術處為協助國內業者搶攻智慧製造、雲端運算的新藍海市場，持續推動臺灣AI、5G、下世代半導體的發展，機械業在這些新興產業中扮演決定性角色，提供智慧化設備與製程技術。因此，經濟部技術處攜手工研院等法人與產業界共同打造的「智慧機械雲平台」，打造製造業的APP Store，讓設備智慧化就像安裝手機APP一樣簡單，全面提升中小企業智慧製造的能力，中小企業在這波疫情中首當其衝，營運面臨極大的智慧化、自動化轉型挑戰，智慧機械雲平台能協助中小企業企業強化數位化能力，快速因應疫情帶來的變化，達成國內中小型企業數位轉型的目標。

近年來智慧製造已成為臺灣產業數位轉型的必要條件之一，工研院機械與機電系統研究所所長胡竹生在經濟部技術處的見證下，代表智慧機械雲平台與臺灣歐特克公司簽署MOU。胡竹生表示，未來歐特克透過智慧機械雲平台合作發展，打造從工業設計、模擬測試、雲端協作到製造生產的一條龍服務。歐特克具有國際視野，並具有在地化服務經驗，與智慧機械雲平台結合，將可以開發符合臺灣中小企業需求之優質數位設計工具，截至10月底前智慧機械雲平台已上架152個APP，橫跨五大產業通用與專業設備，吸引759家廠商加入。期待擁有了歐特克的生力軍加入，雙方共同營造更完整的技術支援生態圈，吸引更多應用軟體廠商，挹注平台更多元應用服務。

歐特克臺灣總經理趙惠芬表示，智慧機械雲平台的目標是協助本土眾多製造業廠商建立智慧生產線，進而整合上、下游產業鏈，建構智慧機械產業生態體系，藉此打造完整解決方案以邁向國際市場；此目標正與歐特克協助臺灣機械產業中小型業者推廣雲端服務的使命與願景不謀而合。歐特克與工研院將進行長期的合作，目前已導入雲端服務 (如Fusion 360) 與設計流程整合，以提升產業競爭力並快速進入市場; 接下來，將提供遠距虛實協同合作與設計數據管理的工具，加強業者在全球運維時展現絕佳的執行效率; 最後輔以企業內部商業流程整合之產品生命週期管理與數位孿生運用，全面改變臺灣產業在智慧製造時協助質與量的精進，以達到頂尖資訊高科技運用的世界級水平。期望透過此次的合作，最大化的服務機械產業，並順利推動產業的數位轉型。