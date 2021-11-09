熱身賽首戰即以快速球風、靈活組織攻勢拿下勝利的桃園領航猿，今日宣布速度型後衛吉倫(John Gillon)正式加盟，持續以打造全聯盟最速隊伍為目標努力。

畢業於美國籃球名校雪城大學，主打後衛的吉倫，2017-2019年於NBA發展聯盟拚戰，出賽79場，場均11.5分、5助攻，投籃命中率43%，三分球命中率35.6%，罰球命中率高達8成5。自2019年起，征戰各國，先後出賽立陶宛、土耳其、匈牙利籃球聯賽，於立陶宛聯賽出賽期間，繳出場均14分、4.4助攻、投籃命中率57.3%、三分球命中率37.8%的成績單，榮獲兩次單週最佳球員、聯盟年度第二隊與年度外籍球員最佳五人(all-imports team)佳績。

在場上擁有絕佳速度、敏捷反應的吉倫，擅長掌控球賽節奏組織攻勢，並擁有極佳外線身手，勢必能提升領航猿在進攻端的破壞力，目前吉倫已抵台，於防疫旅館隔離中，首次加入亞洲聯盟的他表示：「非常期待能盡快上場比賽，將努力帶給台灣球迷精彩表現。」