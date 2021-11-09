雙11購物節是電商平台的年度大檔，晶華酒店也來參一腳，客房專案則端出9999元入住、贈送6瓶總價值11880元的酩悅香檳並免費升等至大班行政樓層客房的「香檳歡飲假期」，還有入住精緻客房3333元、贈送「晶華美食到你家」餐飲消費金1111元或是IHG優悅會點數2222點的「晶華假期」，11月10日上午11點至12日上午11點開賣48小時，12月29日前搭乘高鐵入住，車票還可享全台最低6折優惠。

「晶華美食到你家」則推出三款折扣1111元的快閃熱銷組合餐包括經典片皮鴨三吃、極特上海鮮雙饗盛合、以及雙人份厚切爐烤肋眼牛排龍蝦套餐，1869元就可以吃到晶華軒的招牌片皮鴨、佐以冰梅醬的烤鴨腿以及薑蔥炒鴨架，或是由台東成功漁港直送、滿載鮪魚、旗魚、鯛魚、紅魽、鮭魚、鰻魚、牡丹蝦、章魚、花枝等精切漁獲的海鮮握壽司與散壽司盛合。

晶華酒店針對雙11也規劃出兩款住房專案，「香檳歡飲假期」優惠住房專案是專為12月份聖誕跨年、尾牙歡聚所規劃的買房送酒專案，消費者支付9999元房價後，可以從精緻客房升等至行政樓層的豪華客房，還可以優惠價加購雙人份的草莓．魚子醬．燻鮭魚盤，栢麗廳「CNN唯一推薦台北最佳自助式早餐」，則有買一送一優惠。

每房3333元的「晶華假期」則是可以選擇自11月11日起至12月底前入住，加碼贈送「晶華美食到你家」餐飲消費金1111元或是IHG優悅會點數2222點，餐飲消費金可以購買晶華餐飲外帶外送平台上的各式美酒佳餚、自助式早餐，零售美食包或是Häagen-Dazs冰淇淋等餐點，IHG會員點數則是可以累計做為下一個旅程的旅遊基金，包括兌換房間、享受客房升等或其它住房禮遇。