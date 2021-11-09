新北中信特攻籃球隊今天宣布，簽下前NBA紐約尼克前鋒厄力（Cleanthony Early），成為完整球隊陣容的最後一塊關鍵拼圖，厄力將帶著NBA等級的全能身手報到，大幅提升中信特攻得分爆發力。

身高203公分、今年30歲的厄力在2014年NBA選秀會上，於第二輪34順位被當時由「禪師」傑克森（Phil Jackson）擔任總裁的紐約尼克選中，成為明星前鋒「甜瓜」安森尼（Carmelo Anthony）的隊友。

從2014-15年開始，厄力在尼克共待了兩個賽季，期間累積出賽56場，繳出場均4.3分、2.2籃板，投籃命中率3成46的數據表現。2016-2018年厄力投入NBA發展聯盟，加入聖克魯茲勇士及里奧格蘭德山谷毒蛇，平均得分也都有突破雙位數的穩定輸出。

為了獲得更多發揮空間，出生紐約布朗克斯的厄力近年逐步向海外發展，陸續赴匈牙利、沙烏地阿拉伯、法國等地聯賽效力，2020-21賽季效力法國乙級聯賽的昂蒂布鯊魚，還曾演出單場41分8籃板，並榮膺單週最佳球員殊榮。

中信特攻總教練李逸驊認為，擁有NBA資歷的厄力加入，相信會為年輕的特攻陣容帶來實質幫助，「厄力不只在球場上擁有豐富比賽經驗，場下也能發揮過去征戰各國聯賽累積的職業態度，這些經歷都值得我們年輕球員們好好吸收體會。」

即將加入中信特攻，厄力表示等不及與新隊友碰面，也期待能快速融入亞洲球風，幫助球隊達成目標，「這是我第一次體驗東亞籃球，我相信到T1打球會是一個非常美好的經驗，也希望能親自感受臺灣球迷的熱情！」