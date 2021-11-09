台北市政府宣布，自11月15日起至12月31日，敬老愛心卡持卡人可至四大超商及美廉社嗶卡加值1500元，讓長者及身心障礙者在後疫情時代開啟無現金消費的生活模式。悠遊卡公司也宣布，悠遊卡單筆消費上限已提高至1500元，小額消費更隨心所欲。

悠遊卡過去受限於相關法令規定，單筆消費上限為1000元，因應電支新法上路後，單筆消費上限可提高至1500元，單日消費上限維持3000元不變，使用悠遊卡再也不用擔心一不小心買太多。

由於疫情三級警戒期間，臺北市政府不鼓勵市民出門，在疫情趨緩、陸續解封後，配合推動無現金交易政策，自11月15日起至12月31日止，敬老愛心卡持卡人可至7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK超商或美廉社，在收銀機過卡即可加值1500元至卡片中，凡任何可使用悠遊卡支付的商店都能消費。

悠遊卡公司表示，敬老愛心卡內金額皆可於全台超過20萬個特約機構支付點使用，並可享受所有悠遊卡優惠活動；目前悠遊卡於美廉社、日藥本鋪、聖德科斯、頂呱呱、吉野家、鮮五丼、福勝亭、拿坡里、肯德基、必勝客、Mister Donut等通路門市皆有推出不同優惠，未來也將不定期推出更多通路優惠活動。