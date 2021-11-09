半導體材料大廠華立（3010）無畏國內外疫情延燒，以及缺料、缺電等不確定因素干擾，第三季獲利逆勢走高，每股盈餘一舉突破3元大關，累計前三季每股盈餘8.81元更超越去年全年。

華立第三季營收187.6億元，季增、年增呈「雙率雙增」格局，並創下單季新高，稅後淨利則達8.42億元，季增31.5％，年增32.4％，每股盈餘更繳出3.57元歷史新高。

以前三季角度，累計營收519.1億元同樣刷新歷史記錄，年成長19.7％，因費用控制得當，營業利益也達22.9億元，本業獲利年增42.4％；轉投資收益則達7.48億，年增70.5％，其中專注半導體封裝用導線架材料代理的轉投資公司長華電材，近年將事業版圖拓展至製造領域，今年以來受惠缺料及漲價潮，業績帶勁，對華立業外貢獻顯著；推升累計稅後淨利至20.8億元，年增46.42％，創造每股盈餘8.81元亮眼佳績。法人預估，華立全年營收、獲利都有望刷新記錄。

華立指出，5G、高效能運算、電動車大趨勢及零接觸商機引領下，半導體先進製程的關鍵耗材、5G高頻基板及IC載板製程用高解析度乾膜、3C用高機能工程塑膠及光電顯示器用的材料出貨動能強勁。從晶圓代工龍頭釋出的訊息來看，明年底前產能依然緊繃，終端設備的含晶片量提高下，華立也將與主力客戶把握中長期的成長機會。

法人預測，2022年下半年3奈米量產，華立供應的光阻液、電子級化學品及特殊氣體、CMP研磨液，也將隨著新製程的開展貢獻營收，並持續跟進客戶在海外各地的設廠進度，成為客戶新生產基地最堅實的材料供應後盾。 另外研調機構預測，電池材料將成為下個戰略物資，華立多年耕耘電池領域，特別是三元鋰電池相關材料的開發，已陸續取得日系及台系知名原廠的銷售權，並已打入台灣最大的鋰電池生產商與大陸前十大的電池芯大廠，去年也成功導入日本大廠的隔離膜，客戶為生產高階、高容量、高充放電功率的三元電池，於台灣設立首座超級電池工廠，華立隔離膜出貨量也將放大。

華立近年也大力投入綠電產業，跨足太陽能電站的設立，今年底併聯發電容量累積將達53.4MW，明年在彰濱工業區等案場加入後，將新增逾110MW，致力形塑對地球更友善的生態環境。