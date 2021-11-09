比特幣和以太幣在周二亞洲交易時段皆衝破歷史新高。人們對加密貨幣採用的狂熱，以及對通膨的擔憂，皆將動能注入該資產類別。

比特幣在亞洲交易時段午間一度升至6萬8564美元；市值第二大的以太幣價格一度升至4825美元。

兩者皆從今年六月以來上漲逾一倍，從十月初以來上漲70%。

新加坡加密資產管理公司Stack基金營運長Matthew Dibb表示，市場已經在轉變，來自大型投資者，甚至退休基金的需求正在增加。人們發現，不進行投資或少量的投資，可能都不是一件好事，因此他們不得不以這個高價進行投資。

資產管理公司CoinShares的數據顯示，今年至今，流入比特幣產品和基金的資金達到創紀錄的64億美元，上周總計流入9500萬美元。

券商Pepperstone研究主管Chris Weston表示，加密貨幣是個賺快錢的地方，以太幣正成為夢想，能感覺5000美元的派對即將來臨。

不過交易平台BitMEX的數據顯示，近期比特幣市場需要謹慎對待，最近幾天多頭的融資成本已經攀升，這是回調的徵兆。

然而根據加密貨幣數據統計機構CoinGecko的數據，目前為止，比特幣已經較2020年3月的低點上漲了1680%，總市值來到3兆美元。

CoinMarketCap的市值估計略低，為2.94兆美元。無論哪一個是正確的，持有人都感覺到自己是正確的，並對未來持樂觀態度。