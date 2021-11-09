彰化縣田尾公路花園休閒農業區今年掛牌，趁著疫情趨緩，田尾休閒農業協會積極推動並活絡園區內的休閒農業發展，號召園區內10家園藝業者，將在本周末展開「花鄉田尾嘉年華」。(吳建輝／彰化報導)

田尾休閒農會打造「花鄉田尾嘉年華」，10個主題場館通通免費入場。(吳建輝／彰化報導)

彰化縣田尾公路花園休閒農業區今年掛牌，趁著疫情趨緩，田尾休閒農業協會積極推動並活絡園區內的休閒農業發展，號召園區內10家園藝業者，將在本周末展開「花鄉田尾嘉年華」，9日彰化縣長王惠美現身田尾為活動暖身，她說10家業者打造10大秘境，保證讓民眾印象深刻，邀請大家一起來彰化體驗。

彰化田尾公路花園休閒農業區面積296.6公頃，涵蓋打簾、溪畔、豐田、田尾以及柳鳳村等五村，歷經4任鄉長、1任代理鄉長，將近20年的推動，期間被退件7次，才在今年7月由農委會公告成立，未來可增加更多民宿、餐飲等休閒旅遊設施。

王惠美表示，田尾是花的故鄉，全鄉超過1千公頃的花卉苗圃，其中在田尾公路花園附近就有500公頃，超過200加的園藝業者，能夠看到整個田尾鄉動起來，各個產業鏈一起努力，真的相當感動，縣府同樣責無旁貸，一起做大家的後盾，為田尾來做努力。

田尾鄉長林守表，「田尾公路花園休閒農業區」的重視，這次展區每個特色都不同，今年是休區首次辦理，也期待未來年年會更好，希望藉由活動的舉辦帶動更多年輕的朋友返回田尾，促進轉型帶動更多外地青年來田尾創業。

田尾休閒農會打造「花鄉田尾嘉年華」，10個主題場館通通免費入場，包含輝豐園藝九重葛展、菁芳園新品種發表與先進設備展、鳳凰園藝水生植物展、綠美農場熱帶雨林植物展、富良田農園體驗式採果、永信園林花之饗宴、卡ㄗ農場原生植物展、綠海咖啡館花鳥畫園、彭園人文會館朱槿花特展，以及合利園藝／萇林景觀的春草植物及玫瑰花展。