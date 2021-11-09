緊急連絡卡前後圖案為十字與愛心，內容包含配戴者姓名、病史、緊急連絡人電話等。（陳人齊攝）

緊急連絡卡配戴起來美觀大方，病患接受度相當高，也適合年輕人配戴。（陳人齊）

台灣每年有超過2萬以上的失蹤人口，65歲以上失蹤人口中又以失智症患者佔大宗，比例達4成。為防止失智症病患走失，台灣失智症協會與失智者諮詢顧問小組共同設計出新型預防走失輔具「緊急連絡卡」，能有效縮短尋找病患的時間，幫失智症病患找到回家的路。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，國內失智人口快速增加且持續攀升，目前有超過30萬名失智症患者，其中有4分之3屬於輕度共計20萬人，這些病患的特點就是行動力佳，也是走失的高風險族群。

湯麗玉說，平均每兩位失蹤長者，就有一位有失智症，她提醒，家人若走失，協尋應遵守「三不七要」，三不即為報警不用等、不用跑、不用錢；七要則是配戴緊急連絡卡、更新照片、愛的手鍊、指紋捺印、愛心布標、GPS定位、鄰里守望相助等。

內政部警政署防治組科長林大為表示，國內失智症的走失尋獲率超過99％，經調查顯示，配戴愛心手鍊的尋獲率高達100％，警界更透露，約有4成尋獲比例是靠愛心手鍊、2成靠GPS，現在又加入緊急連絡卡，可望更進一步增加失智患者的尋獲率。

失智者諮詢顧問小組代表顧問曾清芳表示，自己本身也有極輕度的失智症，根據經驗，極輕度病患因怕外界貼標籤，對愛的手鍊配戴意願多半不高，緊急連絡卡不僅外觀去識別化，還相當美觀，不僅適合失智症患者，年輕族群也可以配戴預防意外發生。

失智症家屬葉先生分享使用心得，表示緊急連絡卡與GPS搭配使用可發揮最大效益，GPS是主動搜尋，緊急連絡卡則是被動搜尋，配戴的長者可在連絡卡內寫下姓名、健康狀況、緊急連絡人電話等，幫助病患與家人團圓。

緊急連絡卡本次是由中國人壽與台灣失智症協會共同研發、設計，中國人壽表示，未來會持續與台灣失智症協會合作，共同編織綿密的失智守護網絡，盼這次合作也能起到拋磚引玉的作用，吸引更多企業一起為失智症病患打造更友善的環境。