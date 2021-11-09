成功大學醫學院一名大二學生日前在Dcard被學長姊指控，沒有醫師執照就在開刀房幫病患縫合傷口，事後當事人留言回嗆學長姊「有本事，你給我看看你的實力，把我放倒，沒本事就閉嘴」，引起軒然大波。但資深外科醫師指出，縫合傷口分三層，最表皮的小傷口在醫師監督下，讓學生縫並無問題，而且只要教授看他下針角度不對，可立即喊卡，倒是這名大二生只因縫了表皮傷口就沾沾自喜，讓人不屑。

成大醫學院大二生進開刀房縫合病患傷口，嚇壞一票網友，一名資深外科醫師表示，一般來說醫學院三、四年級會學習外科相關專業知識和技術，五、六年級則要進手術房觀摩，不過有些學生可能從大一起就會買豬皮學習縫合的技巧，因此只要學生展現積極度向教授爭取，或有特殊背景，例如父母本身就在醫院當醫師或醫界大老小孩，醫學院二年級就到手術房觀摩，不是不可，只要教授願意帶就沒問題。

該名醫師說，傷口縫合分三層，最深的一層通常由主治醫師縫合，中層由住院醫師，位於皮膚表層的傷口確實可能交給學生來做，依規定在醫師在場的情況下，表皮傷口交給醫學生縫合並無不可，而且教授一看學生下針的角度不對，就可立即喊停，更何況據說該案患者的傷口長度僅3公分。

資深外科醫師表示，全案引發爭議最大關鍵是成大這名二年級學生，氣度、品格都出了問題，因為縫合一個表皮小傷口真的沒什麼，但當事人卻沾沾自喜，令人不屑。

依照醫師法第28條的規定，未未取得合法醫師資格，執行醫療業務者，處六個月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣三十萬元以上一百五十萬元以下罰金。但在中央主管機關認可的醫療機構，於醫師指導下實習之醫學院、校學生或畢業生不罰。