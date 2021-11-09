性感網紅青青因擁有甜美的外表與F級的魔鬼身材而受到大批網友的喜愛，加上她經常透過社群媒體分享火辣穿搭製造話題，使人氣不斷升高，IG吸引超過74萬人追蹤。近日青青又在IG上放出多個短片，再度引發網友們暴動。

青青昨（8）日於IG上貼文表示「這是一個不會結束的影片」，只見她穿著米色的比基尼從泳池水面中反覆躍出，大方展現傲人的上圍曲線，吸引超過25萬人觀看。不過，最令網友噴鼻血的還是前幾天所公開的影片。

前幾日，青青同樣在IG上PO文，表示「一天一水果，醫生遠離我」，並在附上的影片中，穿著胸口大開的黑色低胸造型上衣，手中拿著香蕉並緩慢的送進嘴裡，雖影片只有短短的2秒鐘，卻讓大批網友忍不住歪樓留言「受不了」、「青青的吃相好性感」、「青青別吃香蕉了，吃我的」、「這招殺傷力太大了，換我要去找醫生了」、「吃個香蕉也這麼逗，當你男朋友的估計會想在家工作」、「有種衝動的感覺」、「這樣會害我浪費很多時間」、「好羨慕香蕉」、「懂吃」、「世界和平」、「香蕉太短了」，吸引超過31萬人次觀看。

另外，青青先前也曾上傳過拉低胸口拉鍊的影片，並詢問網友「這影片看幾遍」，同樣吸引大批網友留言「真無聊，浪費我6小時」、「至少要100起跳」、「隨便一看兩小時就不見了」、「停不下來是正常的嗎」。