飛機起降落過程最容易發生鳥擊，為了全方位降低鳥擊頻率、精進飛安，桃園機場每日2次固定時段驅鳥，持續以場面巡查及設置阻隔設施加強驅鳥作業，並透過鳥相、蟲相調查等大數據資料，有效掌握機場內鳥類動態，2017年至2020年有效降低鳥擊次數；僅今年1至9月因航班較少，鳥擊事件頻率稍高。

桃園機場公司表示，為積極落實「飛航安全」、「地面安全」、「資訊安全」、「航空保安」與「工程安全」五大面向，以國際民航組織（ICAO） Annex 19號附約為最高指導原則，並於機場安全管理SMS系統中成立野生動物防制分組，擬訂相關計畫減少鳥類及野生動物進入機場。

根據機場公司統計，航機鳥擊次數自2018年的39件、2019年23件，到2020年5件逐年下降，2017年至2020年，每萬架次鳥擊率均低於目標值，獲飛安基金會頒發鳥擊防制績優獎。不過今年1至9月受疫情影響，桃園機場航班較去年減少16％，加上桃園機場周邊多是空曠草地、埤塘溪流等有利鳥類覓食棲息地，上半年逢鳥類育雛季節等因素，鳥擊事件頻率較平均數稍高。

機場公司並與桃園市野鳥學會合作建立鳥相資料庫及觀測紀錄，每月發布鳥類活動預告，公告可能威脅飛安的主要鳥種、活動區域與時間及飛行高度等資訊，提醒航空業者。「2021年10月桃園國際機場鳥類活動預告」即顯示場內主要活動鳥種是白尾八哥、黃頭鷺，還有上午及下午時段鳥類分布與移動狀況等資訊。

另桃園機場並「溯源管理」減少機場內鳥類遮蔽處、水源及覓食地，架設鳥網及明溝覆蓋紗網等，減少鳥類棲息場內機會。除了既有的鳥相調查，為精進鳥擊防制作為，今年8月起研究調查空側蟲相，以掌握鳥類食物鏈與生態環境。

目前桃園機場每日仍有近300架次航班起降，除了從生態面防制鳥擊外，桃園機場每日固定於清晨6時至8時及傍晚4時至6時鳥類密集活動時段，偕同航警以鳴笛、蜂鳴器或鳴槍驅鳥，同時增加機場環場道路巡查頻率，嚇阻鳥類停留；若有突發性鳥群，則依規定關閉跑道驅鳥。