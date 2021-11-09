入冬後氣溫開始驟降，天氣冷時容易讓人心情低落，甚至感到寂寞，希望能找個伴取暖，在急著尋找對象時，就可能遇到桃花劫，甚至容易誤把爛桃花當成愛情良緣，《靈匣網》近日分享5個入冬後，容易遇到桃花劫的星座，一不注意就可能被渣男渣女騙感情。

1.雙子座

雙子座個性外向又活潑，因此朋友很多，桃花運一直都不錯，不過入冬後，經常遇到爛桃花，因此雙子座在挑選對象時，絕對要睜大眼睛，這批爛桃花中，有不少人得不到愛，就會死纏爛打，造成對象生活上的麻煩，雙子座遇到這類人時，一定要快刀斬亂麻，讓對方知道你們沒希望，勸對方早點死心。

2.巨蟹座

巨蟹座入冬後，感情路走得不順遂，由於面臨家人催婚，他們急著尋找對象，選擇時過於匆忙，導致他們沒看清楚，就步入渣男渣女的戀愛陷阱，或是愛上一個與自己不適合的人，兩人生活環境、價值觀都不同，而巨蟹座一旦談戀愛，他們就會付出所有，若遇到爛桃花，他們就算被騙了，也難以割捨這段感情，因此入冬後要特別小心。

3.雙魚座

多數雙魚座都缺少自信，而且對誘惑毫無抵抗力，入冬後他們桃花運爆棚，會遇到不少異性，但他們容易猶豫不決，不知道該與哪一位交往，時間久了，與太多人發展出曖昧關係，就容易產生問題，好桃花甚至會變成爛桃花，建議雙魚座選擇對象時不用過於著急，但也不能猶豫不決，要盡早看清楚自己的真心，一旦做了選擇就要專情，這樣才會獲得良緣。

4.金牛座

金牛座入冬以後，容易遇到花心的對象，經常用甜言蜜語把他們哄得一愣一愣的，金牛座根本難以發現，甚至將一切都寄託在伴侶身上，但對方則把金牛座看成生命中的過客，待不了多久就離開，親友或許會察覺到異狀，甚至因此與金牛座發生口角，但當局者迷、旁觀者清，直到金牛座被甩了後，身心靈都傷痕累累，才會發現自己有多盲目。

5.獅子座

獅子座的爛桃花主要是感情變質，由於與伴侶的感情產生問題，但卻久久未解決，長期下來，雙方關係就會出現嫌隙，伴侶甚至有劈腿的跡象，而且獅子座脾氣暴躁，一旦與伴侶吵架，他也不會馬上低頭求和，只要對方不開口打破僵局，他們也不會主動與另一半說話，因此獅子座若發現感情變質時，要斟酌兩人是否能和好如初，對方若已找到新對象，就別試著挽回這段感情了。