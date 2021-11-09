永豐銀行去年與國立成功大學展開第二階段產學合作，朝新科技、新架構與新業務等三大面向執行多項計畫，其中「校園未來金融實驗專案」成功升級校園行動支付環境，服務再進化；今年永豐攜手成大開辦「財務金融」與「金融科技與資訊工程」二大產業碩士專班，首屆招生即吸引上百菁英學子報考。

永豐銀行表示，未來將以成大分行為中心，將金融場域從校園擴展至周邊生活圈，實踐無所不在的場域金融發展願景，並搭起學界、產業與人才的橋樑。

永豐銀行表示，去年起與成大展開第二階段產學合作，成大分行則提供師生優質服務，扮演開發場景運用、推動「校園未來金融實驗專案」的關鍵角色。今年8月，永豐銀行協助成大校園自動繳費機導入Apple Pay等行動支付工具，3分鐘即可完成學雜費、行政規費等費用繳納。

此外，永豐銀行更進一步推出由API串接金流與資訊流的線上繳費平台，帶動成大數位支付繳費筆數年增逾4倍，大步邁向零現金校園願景。同時，成大分行為永豐首間雙語服務示範分行，今年新進客戶數年增超過1.2倍，其中，外籍人士開戶數年增率更高達3倍。

今年3月，永豐銀行攜手成大開辦產碩專班，首屆招收「財務金融」專班10名以及金融業界首創「金融科技與資訊工程」專班12名，協助課程設計、寒暑假實習與就業等全方位生涯藍圖，吸引上百名應屆畢業生或有意重返校園的科技工程師報考，111學年度預計明（2022）年上半開放招生，期望透過跨域整合、接軌實務，培育出更多具備跨域思維的π型人才，為台灣金融行業注入創新動能。