婕斯羽你同行國小暨親子分齡賽爲全國最大之親子賽事，今年已邁入第四屆，上周在高雄亞柏會館率先登場。因爲疫情解封，匯集了來自北中南的選手，現場爸爸帶著小女兒相互擊掌打氣的畫面，加上此起彼落的加油聲，溫馨又激勵的氛圍充斥全場。

這場賽事獲得全台羽球校隊的大力支持，除了國小組別之外，還有父子、父女、母子與母女等，多達25個組別，兩天賽程湧入了上千人入場比賽與觀賽，小選手們可憑藉比賽機會驗收平時的訓練成果之外，更能獲得贊助商提供的豐富禮品。在美商婕斯環球集團、新光銀行、台灣中油、Yonex 優乃克股份有限公司及德國貝克曼博士的大力支持之下，本賽事堪稱全台獎品最豐富多元的比賽之一。

婕斯羽你同行在亞太電信的網路環境和realme手機的贊助下，首創10面場地全程直播，可讓遠在外地的親朋好友看到小朋友和大人們的精彩演出，兩天的比賽在準時又流暢的狀態下順利完成。

這兩天在高雄場獲勝的選手得到免費北上參賽的機會，台北場將在下月25-26兩日在台北體育館舉行，在促進南北交流與推動全民羽球的初衷之下，美商婕斯環球集團將持續支持本賽事，期望更提升羽球競技的實力、創作更多元的競賽平台！