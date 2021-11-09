台灣本土疫情趨緩，但邊境仍嚴管，有專家認為，台灣至今維持14天的邊境管制是「土方法」，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，自我貶低說是土方法實在不好，但本來就是疫情鬆的時候，邊境管制會比較嚴。

針對台灣邊境嚴管，中華民國防疫學會理事長王任賢認為，台灣打疫苗好像只是打給自己看，也質疑台灣為什麼還在用「土方法防疫」，應該要多政策並行。

陳時中表示，說14天是一個土方法不好，且邊境裡面守越嚴的，一定是疫情鬆的比疫情緊的嚴格，「很嚴重的話，表示邊境已經不用守了，相對就沒那麼重要。」

至於邊境何時才能鬆綁？檢疫措施是否有望放寬成7+7？陳時中再拋4條件，首先是邊境防守，一方面要看我方的保護力，另一方面現在突破性感染不算少，邊境守好，近來確診的可能性才會降低；第二就是打疫苗；再來是戴口罩；最後則要看整體疫情變化，未來縮短或是減低集中檢疫的天數都是有可能的。