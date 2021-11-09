Carmelo leading the Lakers to a W in Year 19 OFF THE BENCH 🪣



29 PTS | 9/13 FG | 7/10 3PT | 36 MIN @carmeloanthony (via ayecito40/IG) pic.twitter.com/zyhZC4Xj8z — Overtime (@overtime) November 9 2021

洛杉磯湖人9日在主場與黃蜂陷入苦戰，奮鬥到延長賽才以126-123險勝。延長賽剩下2分鐘時，「甜瓜」安森尼(Carmelo Anthony)一箭穿心的三分彈幫助湖人超前比分，「一眉哥」安東尼戴維斯(Anthony Davis)接著放進兩分，終於壓下黃蜂的反撲。

黃蜂此戰多位球員表現勇猛，「球弟」拉梅洛鮑爾(LaMelo Ball)砍下25分 、15籃板、11助攻的「大三元」。洛席爾(Terry Rozier)29分，海沃德(Gordon Hayward)21分。

湖人主將詹姆斯(LeBron James)因為腹部拉傷比預期嚴重，將要缺陣4至8周，暫時只能靠其他隊友撐住。安東尼戴維斯上場44分鐘，25投13中砍進32分、12籃板。韋斯布魯克(Russell Westbrook)投籃手感不佳，但他繳出17分、12籃板、14助攻的「大三元」。不過贏球頭號功臣仍是安森尼，他從板凳出發13投9中（外線10投7中）轟下29分，包括在延長賽關鍵時刻，他接獲戴維斯的傳球從外線右邊45度拔起跳投，再度扮演球隊救世主。

一向支持詹姆斯的美國球評沙普(Shannon Sharpe)賽前為湖人現況擔憂，他在FOX節目UNDISPUTED表示：「我看不到任何值得振奮的消息，詹姆斯受傷了，戴維斯快要受傷，韋斯布魯克是個大災難。我看不到地平線升起的太陽。」這場勝仗讓湖人來到6勝5敗，安森尼相當勇猛，前10戰場均16.5分、投籃命中率48%是他近幾年最佳表現。