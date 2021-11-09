後疫情餐飲展店改打團體戰，日式燒肉龍頭乾杯集團旗下「老乾杯」與「黑毛屋本家」以雙品牌之姿進駐SOGO百貨台北復興館11樓，閃耀感的和風現代美學打造東區啖和牛的指標殿堂，於11月10日齊開幕。同時祭出11月9折優惠，並推出和牛12賞「燦和套餐」與「鮑魚貝貝鍋」限定美味慶開幕。

疫情趨緩，餐飲市場回溫，乾杯集團全力加速展店，搶進佈局疫後市場。鎖定高端市場，繼8月老乾杯進軍南西商圈擴大商旅客群，再度看好東區本地、輕熟齡客群的高消費力，將旗下兩大頂級品牌「老乾杯」與「黑毛屋本家」進駐於集結一線精品的遠東SOGO台北復興館，以雙品牌之姿展現集團雄心。

乾杯集團今(110)年海內外已展10家店，現今共50家分店，其中台灣32家、中國18家，乾杯集團已有2間「乾杯燒肉居酒屋」位於東區，主攻年輕客群，此次雙品牌的加入，主攻高端客群，分眾明確，能吸引到的客群更加完整，把握年末旺季，年底前，台灣事業將再展「黑毛屋」2家、「乾杯燒肉居酒屋」1家，中國大陸事業再展老乾杯1家，為動能增添新兵，力拚疫後業績直線上升，年底前總店數上看54間。

位於SOGO復興館11樓的「老乾杯」與「黑毛屋本家」，兩間店緊鄰隔壁，無論要以燒肉，還是日式火鍋享用夢幻和牛通通都能滿足。連貫的落地窗，讓兩間店皆坐擁一覽日式庭園造景的挑高9米視野，日籍設計師以和風現代美學加入金屬、鏡面等閃耀元素，打造璀璨的食尚空間，給予最頂級的用餐享受。

為歡慶開幕，「老乾杯」與「黑毛屋本家」SOGO復興店獻上限定菜單，主打和牛12賞的「老乾杯 燦和套餐」，從暖胃的獨門牛湯、慢燉牛舌佐蔥沙拉，到經典的雲丹魚子醬和牛壽司、和牛紛雪燒、鹽蔥燒、限定熟成冷藏牛舌、和牛肋條，澳洲產和牛厚切橫膈膜、日本A5和牛沙朗、澳洲和牛8-9級現切肋眼牛排以及料理長特製的日式和牛煎餃，一共12道和牛滋味讓饕客細細品味，還有西班牙Bellota伊比利豬、天然虎蝦、雞釜飯等經典佳餚一次滿足。

「黑毛屋本家」推出冬季限定「鮑魚貝貝鍋」，奢華匯聚了7種貝類設計而成，火鍋靈魂以大黃蜆、文蛤，加入雞骨熬煮出的貝貝高湯，鮮美香醇，主餐選用日本和牛、西班牙Bellota伊比利豬兩種頂級肉品，搭配南非產活鮑魚、海瓜子、九孔、北海道產干貝、廣島牡蠣各式鮮美貝類，每一口都品嚐大海孕育的滋味，一餐的最後由服務人員精心熬煮的鮑魚雜炊，給予冬季最奢華的海陸鍋物享受。