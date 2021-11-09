王惠美說，「藍天、田園及稻米」的農村元素，利用藍色、綠色、黃色等色彩元素，方圓交替象徵人的修練內方外圓，除了要有原則之外，也要圓融處事。（吳建輝攝）

創立於1903年的彰化縣埔鹽鄉好修國小，至今已經有118年歷史，許多校舍已經老舊不堪，嚴重破損，2019年縣府向國教署申請9207萬元經費，重建26間教室，包括行政教室、普通教室、視聽教室等，今年元月順利完工，9日舉行重建落成典禮，彰化縣長王惠美親自主持，她說全新校舍為百年好修注入全新活力，一起攜手迎接下個百年。

原北棟教學大樓於1987年所建，重建後的新校舍，將埔鹽鄉的地方文史融入在裡面，特別是色彩學的部分，汲取大自然的元素將鹽植物「蒲鹽菁」的綠色，金黃稻穗的黃色、湛藍天空的淡藍色三者調和搭配，構成當地文化與相融的校舍建築。

王惠美表示，教學大樓經縣府評估在耐震度上確實不符合標準，爭取經費重建後，給師生一個嶄新的校舍，後續縣府再補助92萬5000元購買黑板、布告欄、書包櫃等設施，讓師生享有優質的教學環境與設施，度過下一個百年。

王惠美說，「藍天、田園及稻米」的農村元素，利用藍色、綠色、黃色等色彩元素，方圓交替象徵人的修練內方外圓，除了要有原則之外，也要圓融處事，透過意象讓孩子在未來更有勇氣與智慧，未來也會持續爭取，更完整好修的軟硬體設備。

好修國小校長熊黛綾表示，教學大樓北棟校舍的設計最主要是來自於守護好修、展現百年老校的風華，整個建築物的設計像隻大手一樣張開手掌來呵護學校的師生，並以藍、綠、黃等色塊交錯代表學校坐落在藍天、綠色和豐收的稻田裡，期許孩子跟周遭的大自然相互學習、尊重。