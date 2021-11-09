日本政府表示，由於通膨增速快於名目薪資成長，日本9月實質薪資3個月以來首次下降。在全球一片通膨聲浪中，日本家庭也要開始接受荷包縮小的事實了。

在能源與原物料成本上漲下，日本9月核心消費者物價指數(CPI)年增雖然只有0.1%，但已經是2020年3月以來首次由負數轉成正的。日本厚生勞動省9日指出，計入通膨因素後，日本9月實質薪資較2020年同期減少0.6%。

同時，實質薪資項目也是家庭購買力的一種關鍵指標由於消費者物價增加迅速，9月實質薪資才會出現3個月以來第一次減少。

值得留意的是，雖然同樣都是CPI，但厚生勞動省用來計算實質薪資的這個CPI，與日本央行所關注的那個是有所不同的。

日本舊的CPI仍將基準年設在2015年，而不是2020年。同時，舊CPI計入波動較大的新鮮食物項目，但不包括房子要租給房客的打平成本是多少。

至於日本名目薪資已連續7個月都在增加，9月年增率為0.2%。8月原數值雖下修，但還是成長0.6%。像一次性的特別獎金方面，9月卻年減2.3%。

同時在薪水中，比重大的固定薪資小漲0.3%，8月經修正後則上漲0.5%。

再來是加班時間，9月年增4.4%，且連6個月增加。但是，與7月前連續3個月都是雙位數相比，日本員工加班時數有變少。日本官員表示，加班時間減少可能是跟比較基期點有關係。