威剛(3260)董事會今(9)日通過2021年前3季合併財報，稅前淨利29.66億元及稅後淨利22.57億元已超越歷年年度獲利，每股稅後淨利9.03元。公司預期DRAM在短期修正後，明年第二季以後，沒有供過於求的問題。

威剛表示，受惠記憶體價格走勢強勁及營運管理效益，今年前3季營收年增25.89%達294億元，為歷史同期次高；平均毛利率維持高檔水準達16%，營業利益年成長35.83%至21.27億元，稅後淨利22.57億元與歸屬母公司淨利21.94億元雙雙較去年同期放大逾1倍。以加權平均股數2.43億股計算，公司今年前3季每股淨利為9.03元。

在零組件缺貨與全球能源問題干擾，威剛第三季業績保持穩健，毛利率雖受到DRAM現貨價格下跌影響，但公司預期隨著第四季現貨價格轉趨穩定，本季毛利率將可望進一步回升。

威剛第三季營收96.84億元，營業利益3.73億元，年增14.35%，稅前淨利8273萬元，歸屬母公司業主淨利為3514萬元，以第三季加權平均股數2.52億股計算，每股稅後淨利0.14元。

展望記憶體市況，威剛指出，目前上游庫存狀況相當穩定健康，預期第四季的DRAM價格跌幅有限，加上明年DDR5開始進入量產與製程微縮難度提升，短期內DRAM供給將不會有明顯增長。隨著明年第一季半導體產業供需失衡的情況逐步改善、搭載Win 11與新款處理器的PC產品接續推出，加上伺服器、5G、AIOT、車電、電競等應用增加，以及VR/AR、元宇宙的需求興起，公司看好DRAM需求將再重回成長軌道，開啟新一波備貨動能。

NAND Flash方面，隨著上游單位成本改善，5G智慧手機、SSD朝高容量升級已成趨勢，可望帶動市場需求躍升。