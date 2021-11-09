自稱「FBI帥哥」的網紅鄧佳華，在連千毅安排即將進軍AV界，不僅藝名取為「變態太郎」，甚至將直接擔綱男主角，不過台灣AV導演圤智雨，以及AV達人一劍浣春秋則不看好，不過連千毅不僅宣布女優人選找到了，還曝光開拍時間，讓外界跌破眼鏡。

連千毅今（9日）在臉書宣布鄧佳華進軍AV界的第一部作品，對戲的女優人選已經正式選定，更透露最快下周就要進行拍攝作業，更不忘反問網友：「大家最想看道哪位女生跟他合拍」，言下之意似乎透露著還會接續推出相關作品，對此，網友也紛紛留言嘲諷：「連現在只能蹭鄧佳華才能過活」、「為那位女優致敬，真的了不起」、「我蠻想知道是哪一位女的會跟他拍」、「哪位女生那麼有勇氣」。

鄧佳華預計進軍AV界，喊話希望能和AV天后三上悠亞合作，對此，台灣AV導演圤智雨直接打臉：「如果鄧佳華真的要去日本拍AV，基本上百分之99不可能」，更直言鄧佳華若真要拍AV，就以不斷告白香草姐姐的行徑作為主題，內容則是「讓扮兒童台姐姐的女優，覺得被騷擾到，所以只好讓他得逞，結束後才發現原來一切是夢」。

AV達人一劍浣春秋則指出三上悠亞的經紀公司管理嚴格，若高層沒有答應，是不會和外人合作，尤其和外國人合作，幾乎是不可能的選項，最後更一針見血地表示：「如果是要吸引關注，任務已經圓滿完成」。