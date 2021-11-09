李金土大手筆捐贈桃園市、基隆市、新竹市、雲林縣及花蓮縣消防救災車共22輛、總額達9000萬元。（消防提供）

李金土大手筆捐贈桃園市、基隆市、新竹市、雲林縣及花蓮縣消防救災車共22輛、總額達9000萬元。（消防提供）

股市阿土伯李金土大手筆捐贈桃園市、基隆市、新竹市、雲林縣及花蓮縣消防救災車共22輛、總額達9000萬元，桃園市消防局統計，此舉創下台灣消防史上最大筆個人捐贈。李金土說，選在桃園，並捐出12台最多，主因是很多親戚住在桃園，稱讚桃園市長鄭文燦認真打拚，也希望鄭文燦更上層樓。

李金土捐贈5縣市共22輛救災車，其中捐贈桃園市各式消防救災車12輛，包含小型水箱消防車5輛、指揮幕僚車1輛、小型化災處理車2輛及幫浦消防車4輛，捐贈車輛種類多元。

李表示，會選擇捐贈儀式在桃園市舉行，不但自己的太太是桃園人，女婿及3名媳婦也都是桃園人。常聽他們稱讚，鄭文燦很認真，百姓很感動，因此也希望鄭文燦更上層樓。媒體詢問，股市年底可能上萬點？李金土說，很難說，但股票要投資才會賺錢，只想投機一定會賠錢。

鄭文燦則稱讚，阿土伯經常在媒體上為台灣股民發聲，對於上市公司好的決策會給予肯定、錯的會立刻指正，可說是庶民股神。他也感謝李挺警消、愛台灣， 50年來默默付出，過去也多次捐贈各縣市救護消防裝備。此次捐贈，讓金錢變成愛的力量，發揮最大效益，溫暖的仁心善舉造福許多台灣人。