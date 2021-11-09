搶雙11購物節機，必勝客多重優惠回饋饕客，11/9日至11/11日限時三天，必勝客「PK隨饗券」推出雙11限量瘋狂優惠，紙包筆管麵只要11元、限定口味小比薩優惠價111元，、巴斯克生日同樂套餐優惠價1111元，三款限量「PK隨饗券」合計最高可省684元，11/9~11/11每日三個限定時段（10:00、15:00、20:00）線上準時開搶。

必勝客並加碼推出人人有獎的「雙11官網優惠套餐」：外帶兩個大比薩（或外送一個大比薩、一個小比薩），加上黃金和風鱈魚塊(10個)、1.25L可樂1瓶，只要1111元。

必勝客Pasta Hut也推出平日限定優惠，買紙包筆管麵免費贈送夏威夷個人比薩，標榜一個人也能享用豐盛大餐。另外，原價888元的「巴斯克熔岩起司蛋糕」也在雙11檔期首度推出消費滿$700即享感恩加購價499元的限時優惠。