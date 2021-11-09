俄籍男賣虛擬貨幣 台騙徒拿28萬假鈔面交被逮。

俄籍男賣虛擬貨幣 台灣騙徒拿28萬假鈔面交被逮。

在台工作的俄羅斯籍男子，日前透過網路販賣虛擬貨幣「泰達幣」，章姓詐騙集團成員看到後與其攀談，雙方講好28萬成交，章指派23歲莊姓車手，帶著只有第1張是真鈔的一疊假鈔，到北車與俄籍男子碰面，但賣家要求到超商過點鈔機，莊見狀況不妙打算落跑，後被趕來的警方當場逮捕。

俄籍男子向警方表示，他在網路上張貼販賣「泰達幣」的訊息，不久就有人跟他聯繫，雙方講好28萬台幣（約1萬美金）成交，並相約到台北車站附近面交。

兩人碰面後，對方莊姓男子拿出一疊台幣，俄男一時不查，就將貨幣匯給對方，後來雙方講好搭計程車到附近超商，借他們的點鈔機檢驗，俄籍男子在車上數錢時，發現質感怪怪的，起疑質問時，莊男支吾其詞，憤怒的被害人立刻要求運將把車開到警察局。

俄籍男子此時再打電話給章男痛罵，莊見車停紅燈時，當場跳車企圖逃跑，但被對方攔下，中正一警方獲報後也迅速到場，將莊男當場逮捕，另循線逮捕幕後遙控的章姓男子

警方懷疑章男所屬的詐騙集團，有計畫以偽鈔向人購買虛擬貨幣，除依詐欺罪將兩人送辦外，另擴大追查幕後的不法集團。