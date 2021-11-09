經濟部工業局協助台塑企業建立製程安全、環保及能源管理績效指標系統，9日在雲林縣麥寮鄉六輕工業區辦理「台塑企業麥寮工業園區工廠總體檢成果發表會」，邀請產、官、學代表交流經驗，並訴求公共安全與減碳、循環經濟，因應日後的極端氣候與國際減碳趨勢。

成果發表會由台塑石化董事長陳寶郎、經濟部次長曾文生、雲林縣副縣長謝淑亞等人共同主持，隨後經濟部工業局副局長楊志清、製程安全領域專家蔡明曉教授，分別分享並回顧總體檢推動作法與歷程。

台塑企業則針對麥寮工業園區公共管線安全管理、粉塵爆炸損害防阻、管線安全AI影像自動辨識系統、製程CO2減排與回收再利用、廢水場節電改善及廢氣源頭減量等案例進行分享，並安排導覽節能減排循環經濟成果、監測管制中心及生態實驗室。

台塑企業表示，平時即不遺餘力推動製程安全、環保及能源的管理作業，製程安全方面，推動強化製程安全管理組織、提升製程危害分析作業品質、委託第3方公正單位診斷；環保管理方面，推動汙染防制的改善提升、消除煙囪視覺汙染，以及建置完善的空品監測網。

能源管理方面，積極推動節能減碳循環經濟作業，將跨廠、跨公司原物料、水資源、能源、廢棄物循環再利用，以及研發生產綠色產品，幫助消費者減碳。近年亦利用AI來推動工廠安全管理及節能減排的改善。