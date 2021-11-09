南庄農會有香菇、木耳、酸菜等10多種特色農產。（謝明俊攝）

獅潭鄉農會以仙草聞名。（謝明俊攝）

公館鄉農會的紅棗等農產聞名全國。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌與縣議長鍾東錦9日替苗栗農產代言。（謝明俊攝）

苗栗縣農會與18鄉鎮市農會合力促銷苗栗優良農特產品。（謝明俊攝）

苗栗縣擁有多種知名農業產品，為了推銷18鄉鎮市優良農產，苗栗縣政府9月上午特別舉辦社區小鋪推廣記者會，目前全縣共有8個農會設有社區小鋪，提供社區民眾就近選購優良農特產品，苗栗縣長徐耀昌提醒各地民眾有需要購買農特產品時，都可直接前往農會社區小鋪選購，保證可以買到最新鮮最優良的農產品。

苗栗縣內設有社區小鋪的農會，包括了苗栗市、南庄鄉、公館鄉、獅潭鄉、造橋鄉、竹南鎮、頭份市、銅鑼鄉等，苗栗縣農會特別製作相關指引提供給所有民眾參考，全縣18鄉鎮市農會地址及農特產品生產季節、以及生產農會，取名為「苗農嚴選 貓裡金讚」苗栗縣農會理事長陳怡樺強調，苗栗在不季節都有優質豐富的農產及伴手禮，絕對能滿足消費者最新鮮最優質的產品。

其中像是頭份市農會，最為人所知的就是東方美人茶、頭份黑豆醬油等產品，今年的東方美人茶雖受到乾旱及蟲害影響產量，但仍可供應消費者最佳的東方美人茶。南庄鄉農會則有香菇、桂木筍、木耳等農特產品，酸菜更是由農會人員親手以傳統方式醃製，還有國內少見的醃鱒魚等特產。至於公館鄉農會的紅棗、芋頭及福菜等，更是讓人一試成主顧。

為了提供社區消費者最方便的購物管道，竹南鎮等多個農會所設立社區小鋪中除了本地所生產的農特產品，並供應有新鮮蔬果，甚至是生鮮商品，涵括各種食品種類，讓社區民眾有最多最便捷的選購管道，外縣市民眾也可透過線上購物方式，以宅配來寄送選購農特產品，不用出門也可以買到最好的苗栗農特產品。

苗栗縣長徐耀昌與縣議長鍾東錦9日上午特別替苗栗縣農產代言，全力推銷苗栗農產，歡迎大家踴躍選購優良農產，吃出健康。