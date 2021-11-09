高端新品、環保材產品出貨持續，永裕（1323）10月營收3.51億元，月增1.96％，年增19.69％，再寫單月新高；前10月營收31.14億元，年增11.62％。永裕表示，上海永裕近期已接獲生物診斷客戶下單量產檢測新冠病毒檢體的裂解管（Extraction tube），並開始量產，後續業績不看淡。

此外，八貫（1342）因國際戶外用品客戶拉貨力道強勁，加上航空業復甦，航太救生產品訂單回籠，10月營收2.15億元，月增36.90％、年增81.23％，創單月歷史新高；前10月營收16.46億元，年增率28.76％，已超越去年全年，全年營收表現確定為歷史新高。

八貫表示，訂單能見度已可看到明年第二季。因應新客戶與新產品加入，且國際品牌客戶年度長單比重增加，董事會通過美金500萬元額度的資本支出，自國外進口第三台淋膜機，預估明年第四季可望投產；機能性布料整體產能將增加至少4成。

永裕主營民生用品的包材容器，繼第三季營收攀單季新高，10月營收在主要經濟體疫苗施打率提升，陸續解除活動管制下，再寫單月新高。在高端新品、生技包材及環保材等產品出貨挹注下，業績、獲利逐步向上。

八貫指出，第二季調漲產品價格後，陸續與客戶達成共識，自11月起分批調漲產品售價。除成本轉嫁外，明年年中戶外用品與醫療床兩條產品線，分別會有新客戶與新產品開始出貨。從訂單能見度來看，第四季、明年展望持續看好。

八貫包含第二季才啟用的成品組件新廠稼動率都已滿載，生產多款TPU機能性布料皆為獨家供應或屬於寡占市場，各品牌客戶多採取長單的下單方式，中長期營運看好。