美國兆級基建法案通過，基建概念齊漲，及能源價高帶動相關類股走揚，隔夜美股拉尾盤收紅。今日台積電(2330)領攻，台股開高17.8點、報17433.1點，元宇宙、加密幣幫高調，盤中漲幅擴大逾百點，17500闖關成功，最高站上17581.52點，收漲126.06點或0.72%、報17541.36點，為8月6日來新高，日K連三紅，成交量放大至3932.54億元。

今日外資(不含外資自營商)買超196.0509億元，投信買超8.0008億元，自營商買超3.6923億元，三大法人買超207.74億元。其中，外資連3日買超，累計567.99億元；本月來累計買超519.04億元；今年來累計賣超5106.43億元。

盤面上，化工股喜迎旺季、10月營收漂亮，成功吸引買盤目光，類股收漲2.66%居冠，其中永光(1711)、三福化(4755)、三晃(1721)、元禎(1725)、中華化(1727)高掛漲停。汽車股收漲2.05%排名第二，百貨股收漲1.8%排第三；玻陶股收跌2.91%最弱勢，貨櫃三雄昨強今弱，航空雙雄翱翔，面板三虎漲多拉回。權值股表現不一，聯電ADR收漲3.61%，聯電(2303)小幅開高至63.8元，盤中一度漲至64.9元，收漲0.96%、報63.1元。台達電(2308)收漲2.5%、報266元；鴻海(2317)整日於平盤上下震盪，收漲0.47%、報108元；日月光投控(3711)收跌0.47%、報105元；IC設計龍頭聯發科(2454)盤初登高一呼、站上千元，惟開高走低、收跌0.2%至978元，台股七千金曇花一現。

元宇宙熱潮依舊，美股、台股都瘋狂。台系指標股宏達電(2498)不畏關緊閉、收漲5.84%。超微(AMD)接獲Meta(前臉書)伺服器晶片大單，股價大漲10.14%，輝達(Nvidia)漲幅達3.5%。受此激勵，台積電ADR收漲2.6%，台積電(2330)盤中一度走升至617元，最終上漲1.5%、收611元。超微概念股同歡，威盛(2388)開盤近40分鐘即鎖漲停至收盤、收84.1元，奇鋐(3017)開高走高、勁揚逾8%，欣興(3037)及南電(8046)漲幅逾1%，健策(3653)收漲2.37%。高價股祥碩(5269)、股后信驊(5274)上半場均拉出半根漲停，其中，信驊最高衝上2880元，超越外資目標價，最後收漲近4%、報2740元；祥碩則漲4.28%、收1705元。加密幣價格續飆，板卡族群水漲船高，映泰(2399)盤中觸漲停，收漲近7%；麗臺(2465)收漲1.71%、撼訊(6150)收漲1.83%、青雲(5386)收漲2.16%、技嘉(2376)收漲2.25%、微星(2377)收漲0.95%。

9月初前波高點，台股躍躍欲試。展望後市，法人認為目前台股日K線連3紅且技術面翻多，若美股持續走堅，台股有望突破17600點反壓。台股資深分析師林成蔭則表示，台股自10月中旬反彈，重返季線、半年線之上，本周美股若回檔，台股如何表現很關鍵，如強勢，逢拉回應能守住下檔初步支撐17000點的整數關卡，10日均線可視為下檔的下一道多頭防線，目前位於16516點上下。