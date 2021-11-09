一名吳姓男大生在網路上認識一名小鮮肉高中生，極力邀約他前往高雄柴山秘境沙灘玩水，吳男在沙灘上不斷慫恿對方脫光全裸，後來來強行拍下兩人裸體合照，甚至當下獸性大發，竟直接蹲下來舔了高中生肛門，並將下體貼近，企圖從對方「後庭花」強行插入，高中生被這動作嚇壞，立刻穿了衣服逃離，同時向學校老師描述自己差點「被上了」，經校方通報後，警方逮捕吳男送辦，高雄地院依性侵未遂等罪將吳男判刑2年，宣告緩刑5年。

根據判決書記載，吳姓男大生於民國109年6 月某日下午2 時許，在網路上邀約一名高中生前往位於高雄市「柴山秘境」海灘玩水，吳男在現場不斷慫恿高中生脫掉全身衣物全裸來拍照。

高中生當時先脫掉上衣，但吳男卻要他下水，因當時現並無旁人，高中生害怕如果沒有順從吳男的意思會遭到不利而感到害怕，自己趕快把內褲及襪子等其餘衣物脫掉就下水。

當時吳男也裸身跟著下水，接著拿手機拍下兩人裸體的合照，但當時高中生對吳男說不想拍，但吳男保證照片不會外流，由於吳男已將手機拿在手上，高中生只好躲在他身後，不讓他拍到生殖器。

未料吳男這時突然蹲下，以其舌頭舔高中生的肛門，還試圖以下體想從高中生後門突破，但遭到抗拒且不配合並未得逞。

高中生嚇得立刻上岸穿好衣服，打電話向同學媽媽求救，同時回學校告訴老師他差點「被上了」還向老師表示「報警家長會知道嗎?我就是擔心驗傷報警什麼的，家長會知道。」

校方得知後立刻向相關單位通報，警方獲報後前往搜索吳男住處，找到9張高中生裸照，但吳男向警方表示，「我在行為當下，就知道他是不開心的，因為他的態度猶豫、沒有正面答覆我，但我被欲望沖昏頭，所以繼續做。」

高雄地院審理後，審酌被吳男知高中生仍為12歲以上未滿18歲之少年，判斷力、自我保護能力及性自主決定能力均尚未成熟，竟為滿足一己私慾，而出言邀同引誘高中生拍攝猥褻照片，對於高中生身心健康及人格發展均有不良影響，所為非是；復未能尊重告訴人之，念及吳男僅19歲而年輕識淺，犯後並與高中生及家長和解獲得原諒，判處吳男2年有期徒刑，並宣告緩刑5年，仍可上訴。