不知從何時開始，「地方媽媽」成了流行語，還有人會自稱是「OO地方媽媽」。不過其實「地方媽媽」一語源自國外，而且跟「小隻馬」一樣，帶有情色意味，下次再用之前，或許先考慮一下。

「我真的很不喜歡聽到［地方媽媽］這四個字！」，一名網友在臉書社團《●【爆怨公社】●》發文表示：「說的人真的懂這個詞的意思嗎？常常被說地方媽媽怎樣怎樣，不是覺得想太多，真的很不喜歡被叫地方媽媽」。

許多網友也紛紛回應：「我超常看到哈哈哈哈，後來發現有人拿來用，傻眼，還一堆人覺得沒什麼是我們想多了，他真的就是從色情網站出來的詞啊」、「妳聽過local moms need cxxk嗎？這是國外某色情網站的標語，這就是它的起源，台灣直翻地方媽媽需要老二，哪裡正常…」、「可怕的是地方媽媽都不知道什麼是地方媽媽直喊自己地方媽媽」、「也很多人喜歡自稱小隻馬⋯真的懷疑會這樣叫自己的到底是怎麼了」。

不過也有人認為：「以前沒被引用時，就聽過地方媽媽，被引用後，也不會覺得怎麼樣，國外是國外，這裡是台灣，不會特意指正別人」、「語言文字有趣的地方就是，不管一個詞緣起於什麼文化或是什麼產業，到了不同國家或是不同文化又能再演變成新的意思，一直去鑽牛角尖的強調原本地方媽媽的意思，不僅侷限也只是顯現自己的眼界思維很低罷了」、「我覺得不用被侷限阿，字面上意思就是媽媽，不需要想太多」、「好棒以前也是色色的形容詞，海鮮也是會令人聯想歪掉，香蕉也是，乾脆通通不要吃不要說？」。