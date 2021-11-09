過去被認為是次級品的白斑龜背芋，如今身價水漲船高，每盆喊價2至4萬元。（林和生攝）

柯茗駿走在精心種植的園藝園地，每株植物都成了嬌客。（林和生攝）

過去一年受到新冠肺炎疫情影響，民眾宅在家時間增加，順勢催生觀葉植物種植熱潮，過去僅作為陪襯的盆插龜背葉，搖身一變成了主角，價格跟著水漲船高，尤其變異株更因市場稀有，每盆喊價超過萬元，身價翻漲萬倍。

屏東鹽埔鄉種植龜背芋的農友柯志衡，投入花卉培育超過20年，他直言，過去以鮮花為主的觀賞市場，近幾年瞬間翻轉局勢，綠葉開始變成主角；以往每支出口至日本、澳洲的花材，一支價格最好也只有7、8元，如今一盆一盆賣，喊到4、5萬，甚至幾十萬都有。

從事園藝種植的柯茗駿表示，這股熱潮約從3年前開始在歐美及東南亞市場發酵，一些年輕設計師、玩家投入種植，台灣則在疫情下點燃火苗，這把火在今年突然越燒越旺；過去5、60歲以上年紀玩家喜好蘭花，40歲以下年輕人則偏好綠葉，估計台灣觀賞族群約有2萬人。

指著偌大園區中的泰國斑葉龜背芋，罕見白色斑點屬於變異株，加上經典段式葉形，成為流行室內植物的「嬌客」，柯茗駿說，過去白斑葉片都被視為次級品，必須採集後丟棄，如今卻被當成珍品收藏，一盆網路上喊價數萬元不等，手腳稍慢還搶不到。

在這波觀葉熱潮帶動下，柯茗駿的園藝天地身價也跟著翻了好幾倍，眾人皆直言，現正迎接產業數十年來少見的美好光景，過去都是整車拿到批發市場販售的植物，彷彿紙箱、鐵鋁罐，需論斤賣，現在透過蝦皮網路直售，一盆盆價格不斐。

柯茗駿表示，15年前因喜歡觀葉植物，工作之餘會到假日花市擺攤，後來乾脆全職種植及販售，面對狂熱市場行情，他開玩笑地說，自己彷彿植物界的馬克斯，一覺醒來身價水漲船高，但仍專注種出好植株，盼吸引消費者青睞，見證暢旺市場。