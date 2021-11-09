調查局今銷燬882公斤扣案毒品（調查局提供）

調查局今銷燬882公斤扣案毒品（調查局提供）

調查局今銷燬882公斤扣案毒品（調查局提供）

調查局今銷燬882公斤扣案毒品（調查局提供）

調查局今銷燬882公斤扣案毒品（調查局提供）

法務部調查局9日下午在北市木柵垃圾焚化廠舉辦今年度第2次全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，共銷燬2004件、總重882公斤331.83公克，估計市價超過百億台幣的毒品。

調查局表示，自1993年起，依據行政院核定之「獲案毒品處理流程管制作業要點」規定，設置「獲案毒品證物保管專庫」，負責各查緝機關緝獲第一、二級毒品，包括海洛因、大麻、古柯鹼等計17種毒品證物之檢驗、集中保管及公開銷燬等作業。

調查局為縮短毒品證物保管時間，並解決毒品保管空間問題，於今年下半年增辦全國獲案毒品公開銷燬作業，將今年1月起迄6月底止經法院判決確定，獲核發處分命令應銷燬各類毒品計2004件，重量882公斤331.83公克之毒品證物辦理銷燬。

調查局為維護毒品運送安全，特別請新北市警局前導開道、北市警局與國道警局交通管制，及由調查局北機站及警衛組人員全程執行安全戒護，並調派北市、新北市調查處人員，協助待銷燬毒品之裝卸運送。

調查局指出，本次銷燬之毒品中，包含海巡署屏東查緝隊2018年11月在屏東縣車城鄉破獲漁船運輸毒品案所緝獲1240塊、重量逾480公斤海洛因磚，市值約台幣60億元。

今天的銷燬儀式由調查局長呂文忠主持，並與木柵垃圾焚化廠長梁宏郎共同啟動銷燬程序，並在台灣高等檢察署檢察官王金聰、消費者文教基金會董事長黃怡騰、毒藥物防治發展基金會執行長鄧昭芳，以及媒體共同見證下完成銷燬作業。

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