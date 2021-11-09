「國光女神」蘇心甯（Lala）擁有甜美外型、E罩杯傲人身材，日前她上節目討論曾經被渣男欺騙的過往，透露和前夫交往前事業有成，不但經營髮廊還參加選美，也是啦啦隊隊員，擁有自己的生活圈，然而為了給前夫信任感，她整天待在家，沒想到卻成為對方出軌的理由。

Lala在節目《今晚開讚吧》表示，在交往前她有自己的粉絲和交友圈，為了給前夫信任感，她讓對方無條件看自己的手機，「他來店裡站哨一整天也沒關係。」但對方仍覺得Lala太忙沒空陪他，感到沒有安全感，要求她換掉電話號碼、關掉無名小站，更情緒勒索她：「如果妳愛我，妳就是要為我做這些！」

最後為了證明很愛前夫，Lala把價值80萬的髮廊以8萬元賣掉，沒想到對方卻外遇，她才從小三口中得知前夫常抱怨她一直待在家，生活圈乏味又無聊，讓她感覺很荒謬，她當初為另一半做的改變，卻變為被嫌棄的理由，如今想起這段過去，也讓她笑虧自己：「我15年前真的是一個低能兒。」

Lala也提到，她的某任男友有王子病，每次約會都要她接送，但對方幾乎都會遲到，有一次還讓她在樓下乾等1個多小時，要她想上廁所都憋著，等到最後Lala受不了打電話過去問，對方竟口出惡言：「我媽真的在跟我講重要的事，妳到底有沒有家庭觀，是不是你們這種單親家庭的小孩都不知道家庭觀是什麼？」沒想到Lala竟還低頭道歉，讓現場來賓都感到不可思議。