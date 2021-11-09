房價不斷攀升，房價問題成為民眾關切議題。國民黨立委曾銘宗今天在立院質詢行政院長蘇貞昌與財經首長，央行總裁楊金龍坦言，目前房價是「居高」；曾也問蘇貞昌會不會推動囤房稅，蘇貞昌說，囤房稅現在各方有很多意見，「不一定有效。」

曾銘宗問楊金龍，房價在明年底會往上還是往下？楊金龍說，目前房價是「居高」，至於明年會怎樣走，也跟全球貨幣政策緊縮情況相關，目前還不是很明朗，也許明年可能開始都會緊縮，房價會怎樣走，他不敢做預測，可以確定目前為止是居高。

對於房價問題，楊金龍說，處理房價第一步驟要讓它先穩定下來，讓他「軟著陸」，不是「硬著陸」，105年就是慢慢下來，現在是剛好遇到美中貿易衝突、疫情，房價才爬上來。

曾銘宗也問財經官員，打炒房是「選擇性信用管制」還是「租稅措施」有效？主計長朱澤民認為選擇性管制比較有效，金管會主委黃天牧認為，要全盤看對民眾影響，選擇性適用，財政部長蘇建榮認為，整體政策還是要有配套措施，不是單一政策能達到目的，楊金龍說，要有各政策配合，兩個結合起來更有效。

曾銘宗也問，通膨是短期現象還是長期現象？楊金龍說，是短期的，絕對不會持續，消費者物價指數(CPI)不會超過2％，「絕對1.5以下。」

朱澤民也認為是短期的，通膨是因為有些9月、10月有些物價上漲，但有些物價還下跌，要形成通膨，要全面持續顯著上漲，目前還沒有這種現象。CPI如果要超過2％，11月、12月要超過2.92％，目前趨勢不太可能超過。