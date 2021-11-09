中國常駐聯合國代表團網站9日消息，中國常駐聯合國代表張軍大使在聯合國安理會衣索比亞問題公開會上發言表示，向衣索比亞提供人道支援，要尊重衣索比亞主權和主導權，遵循聯合國人道救援指導原則，避免將人道問題政治化。衣索比亞有關各方均應履行國際人道法義務，保護包括外國公民在內的平民安全，為人道救援提供便利，防止人道局勢進一步惡化。

張軍認為，最近一段時間，衣索比亞局勢呈現惡化趨勢，戰火升級蔓延，平民傷亡不斷增加，人道局勢更趨嚴峻，非洲聯盟和地區國家領導人均對此表達擔憂。作為衣索比亞人民的好朋友，中方衷心希望有關各方能以國家和人民利益為重，保持冷靜克制，避免局勢進一步升級，同時致力於通過政治對話化解矛盾分歧，為實現和平和解創造條件。安理會上周五就衣索比亞局勢發表了主席新聞談話，呼籲停止敵對行動，啟動政治對話，希望有關各方予以積極回應。

張軍指出，衣索比亞當前局勢是政治、歷史、民族等多重因素綜合作用的結果，只能從內部尋求解決方案。地區國家和區域組織最了解衣索比亞歷史經緯和現實挑戰，可以為政治解決衣索比亞問題發揮主導作用。中方一貫支援通過非洲方式解決非洲問題，歡迎奧巴桑喬高級代表開展政治斡旋，呼籲有關各方和地區國家全力支援高級代表的工作。

張軍強調，中方同樣歡迎聯合國古特雷斯祕書長向衣索比亞表達斡旋意願，期待聯合國同非盟加強協調，共同為推動衣索比亞實現全國範圍的和平和解發揮建設性作用。國際社會尤其是安理會，應為非盟等開展斡旋提供必要的時間和空間。以限制貿易或切斷援助為手段，向衣索比亞極限施壓，只會對政治解決形成幹擾，對各方化解矛盾、重建互信沒有幫助。

張軍稱，衣索比亞現在面臨著巨大的人道主義需求。國際社會要幫助衣索比亞提高人道回應能力，擴大救援規模，使人道援助盡可能覆蓋到每一個有需要的人。向衣索比亞提供人道支持，要尊重衣索比亞主權和主導權，遵循聯合國人道救援指導原則，避免將人道問題政治化。衣索比亞有關各方均應履行國際人道法義務，保護包括外國公民在內的平民安全，為人道救援提供便利，防止人道局勢進一步惡化。

張軍說，衣索比亞是一個有著悠久歷史和燦爛文明的國家。在每一個歷史關頭，衣索比亞人民都能團結一心，共同捍衛國家主權統一，共同維護國家長遠發展。相信衣索比亞人民有能力、有智慧克服當前挑戰，保持民族團結，推動國家重回和平穩定和發展振興的正確軌道。中方願同國際社會一道，支援衣索比亞人民的努力。