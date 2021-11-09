成大醫學院二年級學生進入開刀房幫病患縫合傷口惹議，成大今天雖澄清，術後傷口縫合是在主治醫師現場指導下進行，不過，衛生福利部部長陳時中認為，「聽起來像有違法」；台南市衛生局指出，針對成大醫院疑涉違反醫療法第57條，將請醫院陳述意見，若查證屬實，依法裁處，可開罰5到25萬元。

成功大學表示，目前還沒收到相關通知，但一定會配合調查並陳述相關意見。成大副校長李俊璋上午指出，成大醫學系教學學習由臨床老師安排觀摩及熟悉臨床醫療作業，指導該名學生的主治醫師說，該生在課程安排下臨床觀摩學習1年，寒暑假也都在外科實習，並在主治醫師、手術室專責護理師及開刀房護理師指導下，學習刷手，無菌概念及如何當稱職助手。

成大醫院副院長林志勝說，這名學生當天在手術過程擔任第三助手，就近觀摩學習，手術過程及行為都是主治醫師主導並執行，「代刀手術」並非事實，術後傷口縫合，也是在主治醫師現場指導下進行。

台南市衛生局強調，雖然學生在醫師監督下進行醫療行為，並不違反醫師法，但成大為教學醫院，有相關教學計畫，大二生能否實際接觸病患，並進行醫療行為，仍需進一步審視其教學計畫，但，如果醫院沒有依照計畫執行，可能涉及違反醫療法第57條，這部分將再進一步釐清。