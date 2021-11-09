網友分享看房子的時候，驚見衣櫃與隔壁房共用，超狂設計讓不少網友驚呆。（圖／翻攝自奇葩裝潢分享中心）

臉書粉專《奇葩裝潢分享中心》分享超狂的房間設計，一名網友近日去看房發現，房中的衣櫃崁在牆壁中，但另一半卻在隔壁房間裡，超怪的設計，房東卻說這樣誰都不吃虧，引起網友熱議，不少人笑翻直呼，房東簡直是生活智慧王、空間魔術師，但不知道這樣租金能否減半？

臉書粉專《奇葩裝潢分享中心》日前分享網友的投稿，從照片中可見，房間的衣櫃被崁在牆壁裡面，側邊只露出來一半，且仔細觀察會發現，只有半邊的衣櫃有拉門與櫃子，另外半邊看起來像是衣櫃的後方，詢問房東之後，對方竟然說「隔壁房有著另一半的衣櫃，這樣誰都不吃虧。」

超奇葩的設計引起網友討輪，「空間魔術師」、「窗戶也是一人一半，房租不知道是不是也是如此」、「生活智慧王」、「笑到瘋掉」。也有不少網友笑說，這個設計怎麼越看越棒啊？感覺只要在衣櫃裡面裝個門，就可以當作是小王逃生門了，以後躲在衣櫃裡面都不擔心被抓了。

一名網友近日去看房發現，房中的衣櫃崁在牆壁中，但另一半卻在隔壁房間裡，超奇葩的設計引起網友討論。（圖／翻攝自奇葩裝潢分享中心）

不過，也有網友透露，自己家裡真的就是這樣設計的耶，因為真的沒有空間，畢竟要把衣櫃完全崁在牆壁裡面，牆壁要超級厚。「我老家裝潢也是這樣設計，相隔兩個房間用衣櫃隔間，一間房間使用一邊」、「古早的隔間櫃就是這樣」、「以前家裡的衣櫃就是這樣，因為沒空間」。