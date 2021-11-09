Stephen Curry is in a special kind of zone right now ☔️



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勇士隊9日擊退老鷹拿下5連勝，主將柯瑞(Stephen Curry)大爆發，上場35分鐘狂砍50分、7籃板、10助攻、3抄截、1阻攻，率領勇士以127-113獲勝。這是柯瑞本季首度飆上50分，他先前在10月開季第2戰轟下45分，但最近一波連勝裡，他分別只有20、15、19、20分。這場柯瑞的手感回復到50／40／90的最高水準，出手28次命中14球，包括外線19中10，罰球13罰全中。

上半場老鷹攻下65分之多，最多時領先勇士達到兩位數，但在第3節遭勇士海灌41分，柯瑞單節18分，還賞了老鷹主將崔楊(Trae Young)一個火鍋，並且在外線吸引崔楊犯規，罰進3球。

老鷹崔楊砍下28分、9助攻，前鋒柯林斯(John Collins)19分6籃板。勇士前鋒卓雷盟格林(Draymond Green)只得4分，另有7籃板、9助攻。相比之下，柯瑞此戰居然在得分、籃板、助攻、抄截、阻攻5項數據都是全隊最高，幾乎是全場看他一人表演。這是柯瑞生涯第10次單場50分，追平傳奇球星賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)的場次，並列史上第10，亦是聯盟本季首位攻下50分的球員。

另外，勇士其餘得分最高的4位球員普爾(Jordan Poole)16分、威金斯(Andrew Wiggins)13分、達米安李(Damion Lee)11分、托斯卡諾安德生(Juan Toscano-Anderson)11分，4人合計51分只比柯瑞多1分。