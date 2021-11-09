10月份台股區間震盪，萬六測底成型後，個股操作難度變大，台股ETF盤中零股投資夯！據CMoney資料統計，10月份台股ETF總投資人數達216萬人，較上月增加17.8萬人，尤其台股ETF盤中零股投資熱度顯著提升，十月新增投資人數前三大台股ETF：元大高股息、永豐台灣ESG、國泰永續高股息ETF，10月中以來盤中零股交易股數分別達725萬、188萬、118萬股。

永豐投信分析，10月中旬大盤二次測底萬六以來，盤中零股交易除了過往熱門的權值型、高股息ETF外，ESG ETF也受青睞，永豐台灣ESG(00888)月中以來累計成交逾188萬股，除了是市場前三大熱門零股交易台股ETF，更成為散戶投資人ESG ETF投資首選。

CMoney資料統計，10月份台股ETF盤中零股總成交股數逾4200萬股，創下半年成交股數最高月份，超過8月份股價急速拉回修正時的台股ETF盤中零股總交成股數，永豐投信表示，盤中零股的交易數據反應，這一年多來台股ETF投資人高檔冷靜、回檔分批低接，搭配存股、配息的長期投資策略重要性。

永豐投信指出，10月份台股在萬六至萬七間呈現區間來回測試，萬六底部在10月中旬測底成型，觀察近期投資心態仍偏謹慎，這一年多來的高檔震盪，使得個股操作的難度加大，不過，台股ETF已成為散戶投資者在上攻趨勢中，參與台股行情的重要工具，10月中旬以來，除了權值型ETF與高股息ETF外，ESG ETF也成為投資人存股參與台股行情、與支持優質經營企業的標配選擇。

永豐投信指出，10月份進行旗下兩檔台股ETF除息，永豐台灣ESG ETF成份股編製同時考量ESG高分標的與高股息加權因子，同時贏得認同ESG、收息族群與存股投資人的偏好，10月份新增投資人數達2.1萬人，成長率高達35％，此外，10月除息的永豐臺灣加權ETF同步受到投資人注意，投資人數成長近一倍。

永豐投信指出，永豐台灣ESG ETF至10月底投資人數突破8萬人，來到8萬1870人，基金規模達新台幣68.2億元，從3月份ETF掛牌以來，投資人數9倍成長、基金規模4倍成長，永豐投信說明，永豐台灣ESG ETF成份股涵蓋ESG、優質股息，加上季配息選擇，已成為新一代年輕投資人挑選ETF投資標的選篩選要件考量。