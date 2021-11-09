韓股盤中震盪，在機構投資人買進下，韓股周二尾盤揚起收漲。韓元兌美元上升。

周二南韓KOSPI指數上午開盤不久一路低走，終場仍收漲2.26點或0.08%，為2962.46點。交易量為中等水準，約6.99億股，價值9.6兆韓元(約81億美元)，周二有540檔個股上漲，317檔下跌。

機構投資人買超2740億韓元，外資賣超1380億韓元，散戶賣超1540億韓元。

三星證券分析師Seo Jeong-hoon表示，在沒有正面消息情形下，本地股市表現似乎疲軟。

美股隔夜表現優異，韓股早盤受此激勵揚升。但本周稍晚即將公布美國通膨數據，可能影響美貨幣政策走勢，再度考驗市場信心。

三星電子跌0.14%，為7.05萬韓元。SK海力士漲1.4%，來到10.9萬韓元。

三星生物製藥漲0.36%。賽特瑞恩(Celltrion)漲4.3%。

現代汽車跌0.93%，為21.3萬韓元。當紅炸子雞樂金化學跌0.26%，報76.9萬韓元。

韓元上漲，1177.2韓元兌一美元。