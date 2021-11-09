今天在NBA場上金塊以113：96擊退熱火，而在這場比賽雙方出現衝突，比賽第四節熱火馬基夫莫里斯(Markieff Morris)對金塊約基奇(Nikola Jokic)做出防守小動作，這引來約基奇不滿，他直接衝向前用右肘大力推倒莫里斯，雙方倒地，最後兩人都遭驅逐出場，這段衝突驚動了整個NBA。

Jokic and Markieff Morris both got ejected after exchanging fouls during Nuggets-Heat.



Morris was hurt but walked off the floor under his own power. pic.twitter.com/ReXnjRTHzu — Bleacher Report (@BleacherReport) November 9 2021

熱火先行進攻，阿德巴約(Bam Adebayo)籃下與約基奇進行對抗，但這球被約基奇守住沒有進球，這球約基奇與阿德巴約發生一點肢體碰撞，後者摔倒在地，隨後約基奇抓下防守籃板，拿到球自己運球往前推進試圖過半場，但這時莫里斯在中場前用左手頂了約基奇，隨後約基奇徹底暴怒向前用右肘大力推倒對方。

Markieff Morris is on his feet. 🙏



pic.twitter.com/rImzTATrt7 — Hoop Central (@TheHoopCentral) November 9 2021

隨後莫里斯飛個老遠倒地不起，此時雙方球員和裁判都趕緊上前架住約基奇，不讓衝突再擴大，場面相當混亂，金塊教練麥克馬龍(Michael Malone)則一直抱著約基奇安撫他的情緒，試著讓他心平氣和，這時鏡頭帶到莫里斯，他仍在地上掙扎，最後工作人員更一度拿出擔架要抬他，但後來莫里斯自己起身了。

Jimmy Butler has words for Jokic



(🎥 @WillManso)



pic.twitter.com/aldbSWzvpl — Hoop Central (@TheHoopCentral) November 9 2021

之後裁判看比賽重播判莫里斯惡意犯規，約基奇一樣領到惡意犯規，熱火吉米巴特勒(Jimmy Butler)則領到一次技術犯規，因為他事發後不停對約基奇叫囂，看起來很想再上前與約基奇幹一架。後來衝突影片開始瘋傳，網友都在探討誰對誰錯，不少人認為莫里斯出小動作活該，但約基奇反應確實也徹底失控。